Український боксер Олександр Хижняк виборов "золото" на Олімпіаді-2024

В активі України три золоті нагороди.

Український боксер Олександр Хижняк переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) та став олімпійським чемпіоном.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У першому раунді українець з перших секунд пішов в атаку та традиційно почав працювати першим номером. Казах діяв з дистанції та завдав менше ударів. Перший раунд віддали Олександру.

Друга трихвилинка була більш рівною. В одному з епізодів казах виконав потужну серію ударів, але Хижняк встояв та продовжив битися. Судді віддали раунд казаху.