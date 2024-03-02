Український дрон долетів до Санкт-Петербургу: прогримів вибух

Потужний вибух пролунав вночі в Санкт-Петербурзі після чого уламки безпілотника впали поруч з багатоповерховим житловим будинком.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві мешканці повідомили, що рано вранці вони побачили в небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху, а перед цим - звук мотора.

Жителі Піскаревського проспекту вважають, що уламки безпілотника впали поруч з одним з будинків.

Попередньо, вибито вікна у квартирі.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Варто додати, що на відстані кілометруу від пошкодженого будинку розташована нафтобаза Ручьи.