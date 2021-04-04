Український експорт до Британії у першому кварталі зріс на 38%, - посол

Сполучене Королівство вже зараз входить до п'ятірки найбільших cпоживачів наших послуг і є третім інвестором в економіку України

Експорт України до Великої Британії у першому кварталі 2021 року зріс на 38%, при цьому ІТ-послуги перевищують наші традиційні експортні групи.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час панельної дискусії «Нове партнерство в часи пандемії», організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За перший квартал цього року - я не знаю, чи це результат підписання Угоди (про стратегічне партнерство і ЗВТ. - ред.), чи зусиль нашого бізнесу, чи навіть роботи посольства, але наш експорт (до Великої Британії. - ред.) зріс на 38 відсотків. Якщо ми підемо до кінця року цими темпами, Британія перетвориться на одного з основних партнерів (України. - ред.)", - сказав Пристайко.

Дипломат додав, що Сполучене Королівство вже зараз входить до п'ятірки найбільших cпоживачів наших послуг і є третім інвестором в економіку України. "Найважливіше - що ми не йдемо традиційними шляхами, а вивчаємо можливість розвитку взаємодії у найновітніших секторах, таких як FinTec, IТ тощо. Наша взаємодія в експорті, наприклад, у сфері ІТ, зараз більша, ніж у чотирьох традиційних групах, таких як метал, сільськогосподарська продукція, олія... Я вважаю, що це той тренд, який Україні треба постійно підживлювати і підтримувати", - зазначив посол.

Верховна Рада 16 грудня 2020 року ратифікувала Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.