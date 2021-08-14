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Український експорт до ЄС збільшився на 44%

За результатами першого півріччя 2021 року український експорт до країн ЄС зріс на 43,9% та склав $11,87 млрд.
Український експорт до ЄС збільшився на 44% Фото: holos.uz
Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться на сайті Держстату.
 
Таким чином, частка експорту до ЄС в структурі українського експорту склала 39,7%.
 
Найбільше українські товарі експортувалися до Польщі ($2,3 млрд), Італії ($1,5 млрд), Німеччини ($1,2 млрд) та Нідерландів ($1 млрд).
 
При цьому, Польща залишається другим ринком за обсягу українського експорту, поступаючись лише Китаю ($4,2 млрд). До топ-5 ключових зовнішніх ринків України також входять Туреччина ($1,8 млрд), Росія ($1,5 млрд) і вже згадувана Італія.
 
Одночасно імпорт товарів з ЄС в Україну зріс на 26,3% та склав $12,96 млрд (частка в структурі українського імпорту – 41,5%).
 
Загалом український експорт у першому півріччі поточного року зріс на 30,7%, склавши $29,9 млрд. Водночас, імпорт в Україну зріс на 28%, склавши $31,2 млрд.
 
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14 08 2021 15:18
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