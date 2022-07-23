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Український електронний підпис відповідає стандартам ЄС - Федоров

"Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції", - зауважив міністр цифрової трансформації
Український електронний підпис відповідає європейським стандартам.
Український електронний підпис відповідає стандартам ЄС - Федоров Фото: УНН

ро це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС. Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", - заявив Федоров.

Визнання українського електронного підпису, за словами Михайла Федорова, відкриває багато можливостей для людей та бізнесу.  Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Фото: З вільних джерел

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

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23 07 2022 13:57
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