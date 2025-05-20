Український фактор сприяє зростанню польської біржі

Однак існує низка причин для зростання фондового ринку Польщі.

Фондовий ринок Польщі цього року продемонстрував одні з найбільш успішних у світі показники. Основний індекс Варшавської фондової біржі – WIG – зріс на 28,6% з початку року, випередивши ринки Чилі та Греція, що також мають високі показники росту.

Про це пише Financial Times.

Для порівняння, американський індекс S&P 500 виріс лише на 1%.

Індекс WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) включає найбільші та найліквідніші компанії, що торгуються на біржі. Найвідомішими та найбільшими з них є PKO Bank, нафтогазова компанія PKN Orlen, енергетична група PGE, IT-компанія CD Projekt, ритейлер LPP, маркетплейс Allegro.eu. На Варшавській біржі також торгуються акції окремих українських бізнесів, зокрема Агротон, Астарта, Coal Energy, ІМК, KSG Agro, MLK Foods.

Експерти пояснюють успіх польського фондового ринку кількома факторами: по-перше, це країна зі стабільною економікою, по-друге, має місце значний приплив іноземного капіталу, по-третє, порівняно низька оцінка вартості акцій. Також Польща менш вразлива до митної війни Трампа, адже 75% польської торгівлі здійснюється в межах країн ЄС.

Однак є ще одна причина - інвестори роблять ставку на мир в Україні. При цьому Польщу розглядають в якості стратегічного хабу для відбудови України після завершення війни.