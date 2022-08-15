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Український фільм отримав дві нагороди швейцарського кінофестивалю

Стрічка режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди 75-го Міжнародного кінофестивалю у Локарно.
Український фільм отримав дві нагороди швейцарського кінофестивалю фото: Держкіно
Створена за підтримки Держкіно дебютна стрічка режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди 75-го Міжнародного кінофестивалю у Локарно. Про це повідомила пресслужба Держкіно.
 
"Українська стрічка "Як там Катя?" отримала спеціальний приз журі Ciné+, а виконавицю головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою. Вітаємо команду фільму із нагородами", йдеться у вовідомленні.
 
"Як там Катя?" – режисерський дебют Крістіни Тинькевич у повному метрі. Соціальна драма про лікарку швидкої допомоги, яка шукає справедливості в недосконалому світі, щоб перемогти систему, змагалася за нагороду конкурсу Concorso Cineasti del presente ще з 14 стрічками.
 
Виробництвом фільму займалась компанія Evos Film. Продюсерами стрічки виступили Ольга Матат та Влад Дудко, а головну роль лікарки Анни виконала Анастасія Карпенко. Оператор-постановник – Влад Воронін, художник-постановник – Влад Дудко, звукорежисер – Сергій Степанський. Над сценарієм разом з режисеркою працювали Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок.
 
 
 
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15 08 2022 11:10
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