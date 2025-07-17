Український фронт перетворився на найбільше поле битви дронів у світі — Reuters

Наразі окупанти не можуть швидко просуватися, адже їхня техніка одразу стає ціллю для ЗСУ.

Дрони виготовляються у величезній кількості під час війни в Україні, адже є дешевими, смертоносними та однією з головних причин, чому Україна вірить, що може протистояти наступу армії рф цього року та в майбутньому.

Про це пише Reuters.

"Українські солдати описують заражений дронами коридор, що охоплює близько 10 км по обидва боки лінії зіткнення, як "зону смерті", оскільки дистанційно пілотовані безпілотні літальні апарати (БПЛА), розгорнуті обома сторонами, можуть швидко виявляти та нейтралізувати цілі", - йдеться у матеріалі.

Зокрема два українські командири розповіли для Reuters, що перетворення війни на конфлікт з найбільшою кількістю дронів, який коли-небудь спостерігали, підірвало здатність рф використовувати свої традиційні переваги в чисельності військ, артилерії й танків.

Зазначається, що будь-який великий транспортний засіб, який працює поблизу фронту, тепер стає справжньою ціллю, тому це означає, що російські окупанти більше не в змозі швидко просуватися, як це було у 2022 році.

"Ворог бачить вас повністю. Незалежно від того, куди ви їдете і на чому ви їдете", - розповів засновник системи, яка централізує відеопотоки від понад 15 000 українських військових екіпажів дронів на передовій "OCHI" Олександр Дмитрієв.

Як кажуть українські командири, росія через це адаптувала свою тактику, наразі її війська тепер атакують невеликими групами по п'ять-шість осіб - пішли, на мотоциклах або квадроциклах, аби виявити українські позиції.

Також на тлі заяв президента Дональда Трампа про постачання військової допомоги Україні, яку буде оплачувати Європа, джерела Reuters вважають, що бійці ЗСУ зможуть продовжувати боротьбу та чинити опір росії, навіть якщо США більше не надаватимуть зброю.

Своєю чергою польський військовий експерт Конрад Музика, який неодноразово відвідував фронт, заявив, що Україна зосереджується на тому, аби підірвати силу російських атак. Проте він наголосив, що українські війська зараз не мають можливості проводити власний наступ.

За словами експерта, попри те, що дрони змінили поле бою, не варто забувати про артилерію та міномети.

"Щоб завдати такої ж шкоди, яку завдає артилерійський снаряд, потрібно запустити десятки дронів. Дрони можуть певною мірою заповнити прогалини і дати трохи перепочинку, але вони не замінять артилерію", - підкреслив Музика.