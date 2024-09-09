Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Український легіон у Польщі залишається ідеєю "на папері"

09 вересня 2024, 14:09
Український легіон у Польщі залишається ідеєю
Про його створення анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею в середині літа.

Раніше анонсований набір в Український легіон у Польщі, де могли пройти підготовку українці за кордоном, ще не починався.

Про це повідомляє польська газета Dziennik Gazeta Prawna

Офіційний рекрутинг добровольців до Українського легіону ще не почався і він досі лишається лише "ідеєю на папері". 

Мова йде про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею в середині літа. 

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявляв, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців. 

Але видання пише, що згодом з’ясувалося, що "міністра або дезінформували, або спрацював "зіпсований телефон" і про офіційну реєстрацію на той момент мова не йшла. 

Пізніше посол України у Польщі Василь Зварич сказав, що запуск проєкту планується на початку серпня. 

Варшава була готова почати навчання рекрутів ще з 1 серпня, проте набір і досі не розпочався. 

На сайтах українського посольства і консульств досі немає інформації про рекрутинг.  

Зварич тоді казав, що спершу має бути підписана технічна угода, де будуть детально розписані ролі сторін. 

Цей документ підписали лише в цю п’ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. 

В польському МЗС на запит видання відповіли, що коментувати на цю тему буде Міністерство оборони Польщі. 

В Міноборони Польщі додали, що відповідальною за процедуру рекрутингу буде українська сторона, а в українському Міноборони на час публікації не надали відповіді.

 
Польщавійна в УкраїніУкраїнський легіон

Останні матеріали

путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється