Український легіон у Польщі залишається ідеєю "на папері"

Про його створення анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею в середині літа.

Раніше анонсований набір в Український легіон у Польщі, де могли пройти підготовку українці за кордоном, ще не починався.

Про це повідомляє польська газета Dziennik Gazeta Prawna.

Офіційний рекрутинг добровольців до Українського легіону ще не почався і він досі лишається лише "ідеєю на папері".

Мова йде про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею в середині літа.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявляв, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але видання пише, що згодом з’ясувалося, що "міністра або дезінформували, або спрацював "зіпсований телефон" і про офіційну реєстрацію на той момент мова не йшла.

Пізніше посол України у Польщі Василь Зварич сказав, що запуск проєкту планується на початку серпня.

Варшава була готова почати навчання рекрутів ще з 1 серпня, проте набір і досі не розпочався.

На сайтах українського посольства і консульств досі немає інформації про рекрутинг.

Зварич тоді казав, що спершу має бути підписана технічна угода, де будуть детально розписані ролі сторін.

Цей документ підписали лише в цю п’ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

В польському МЗС на запит видання відповіли, що коментувати на цю тему буде Міністерство оборони Польщі.

В Міноборони Польщі додали, що відповідальною за процедуру рекрутингу буде українська сторона, а в українському Міноборони на час публікації не надали відповіді.