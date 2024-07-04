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ПОЛІТИКА

Український "міст" до НАТО може бути небезпечним – Politico

04 липня 2024, 09:21
Український
Україна НАТО
Можливість майбутнього членства України в НАТО жваво обговорюється напередодні майбутнього саміту у Вашингтоні.

Десятки зовнішньополітичних експертів закликали членів Північноатлантичного альянсу уникати питання просування України до вступу в НАТО на саміті у Вашингтоні 9-11 липня. Вони попереджають, що якщо Україну приймуть, то росія нападе на неї у майбутньому, а це "призведе до застосування статті 5 НАТО", яка вимагає союзників захищати члена Альянсу.

Аргумент статті 5 є поширеним серед тих, хто виступає проти членства України, але така публічна позиція понад 60 аналітиків дає змогу поглянути на аргументи, які, ймовірно, лунатимуть під час триденного заходу.

Про це пише Politico.

"Чим ближче НАТО наближається до того, щоб пообіцяти, що Україна приєднається до альянсу після закінчення війни, тим більшим для росії є стимул продовжувати війну. Виклики, які створює росія, можуть бути вирішені без залучення України до НАТО", − йдеться в листі, який є у розпорядженні видання.

Зазначається, що вступ України в НАТО може мати зворотні наслідки, зокрема "перетворення країни на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу" і зіграти на руку російському лідеру владіміру путіну, який стверджує, що це москва проти Заходу.

Лист надіслали за ініціативи президента Американського інституту економічних досліджень Вільям Ругер і старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Стівена Вертхайма.

Як зазначає видання, інші аналітики не згодні з такими твердженнями. Минулого тижня дослідники RAND Corp. написали, що союзники виграли б, якби на саміті запропонували Україні чіткі умови її майбутнього членства. Атлантична рада також наполягає на членстві України в НАТО, стверджуючи, що це довело б Києву, що підтримка Заходу не похитнеться.

В адміністрації президента США Джо Байдена, на жаль, вимушені зважати на те, яким буде твіт Дональда Трампа за результатами ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Тому в Білому домі дують на воду і наполягають, аби слова "запрошення для України" не звучали за жодних обставин і на жодному рівні. Однак внутрішньополітичний аргумент є лише одним із важливих пояснень, чому у Байдена категорично відкинули будь-які ідеї щодо реального початку вступу України до Альянсу.

НАТОвійна в Україні

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