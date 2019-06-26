Український моряк одружився в російському СІЗО

Після короткої церемонії одруження молодим надали одну годину для спілкування, але під наглядом охоронців СІЗО

У російському СІЗО одружився український моряк Віктор Беспальченко, який був захоплений військовими РФ під час нападу у Керченській протоці.

"Через кілька місяців підготовки, отримання дозволів від слідства і адміністрації СІЗО, подолання адміністративних бар'єрів, мрія молодих здійснилася і сьогодні вони розписалися!", - розповів Микола Полозов у Facebook, інформує УП.

Він зазначив, що після короткої церемонії одруження молодим надали одну годину для спілкування, але під наглядом охоронців СІЗО.

Адвокат побажав молодятам "якнайшвидшого звільнення Віктора і щасливого медового місяця подалі від Росії".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.