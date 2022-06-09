CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНарод України нагородили престижною німецькою премією "M100 Media Award" за захист свободи й суверенітету у боротьбі проти російського вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український народ отримав німецьку премією "M100 Media Award"
Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи та її крихку вразливість так пристрасно, як Україна за останні місяці
Фото: Fotolia / aviavlad
Про це заявили організатори премії.
"Народ України зі стоїчною стійкістю протягом місяців протистоїть жорстокому вторгненню росії та захищає свою свободу та суверенітет на європейській землі. Тому Консультативна рада M100 вирішила вшанувати народ України цьогорічною нагородою "M100 Media Award", - йдеться у заяві.
Зазначається, що 15 вересня у німецькому Потсдамі від імені українського народу премію отримає боксер Володимир Кличко.
Головну політичну промову на церемонії нагородження виголосить канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи та її крихку вразливість так пристрасно, як Україна за останні місяці. Країна веде героїчну боротьбу за свої цінності: незалежність і свободу. І захищає їх день за днем, година за годиною, під смертоносним вогнем. Те, що ми сприймаємо як належне, українці місяцями намагаються зберегти, ризикуючи життям. Народ, який став єдиною нацією в найтяжчі часи свого існування і прагне до демократії в найважчі часи. Їхні страждання не підлягають обговоренню. Це війна проти демократії, свободи та нашої системи цінностей. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, поваги, підтримки та солідарності. Вони воюють і за нас", - зазначив голова Консультативної ради, мер Потсдама Майк Шуберт.
За даними DW, цю премію присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo.
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06 09 2022 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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