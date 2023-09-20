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Український "Нептун" завершив випробування ударами по "Адміралу Ессену" та "москві" – WSJ

20 вересня 2023, 19:55
Український
До повномасштабного вторгнення протикорабельний комплекс не встигли повністю протестувати. Тому випробовували його на російських кораблях.

 РК-360 "Нептун" до початку повномасштабного вторгнення не був готовий до розгортання. Тому його доводили вже за умов великої війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Командувач Військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа у матеріалі журналістів заявив, що "Нептун" перевіряли вже на реальних цілях. В його кабінеті зберігається частина ракети, яка потопила російський флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "москва". Для рф це стала одна з найбільших втрат з часів Другої світової.

"Натомість ми перевірили їх на реальних цілях. Спочатку Україна націлилася на російський фрегат "Адмірал Ессен", але системи радіоелектронної боротьби цього корабля завадили ракетам, і фрегат отримав лише незначні пошкодження, деякі моряки отримали поранення", — розповідає Неїжпапа.

Попри цю атаку, за словами командувача, рф все ще не вірила, що Україна має ракетне озброєння й продовжувала спроби заблокувати Чорне море. Незабаром після цього знищили "москву".

Нептунвійна в Україніросія окупантиВМС ЗСУ

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