Український оборонно-промисловий комплекс у 2023 році значно наростив виробництво боєприпасів – Камишін
У 2023 році оборонно-промисловий комплекс України суттєво наростив виробництво деяких боєприпасів. Є також збільшення обсягів випуску іншої зброї.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час брифінгу щодо результатів Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, якого цитує "АрміяInform".
"Можу сказати, що у нас є значне зростання по номенклатурі мінометних пострілів, це зростання у 42 рази. Зростання по артилерійських снарядах майже в 3 рази. І працюємо над тим, щоб зростати далі", — зазначив він.
За словами міністра, на українській території почали виготовляти снаряди калібру 125 мм і 73 мм, гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, заводські боєприпаси для дронів і набої для стрілецької зброї.
У Telegram Камишін додав, що темпи виробництва української 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана" вивели на “рівень гігантів оборонної промисловості світу”. Крім того, “стало вдвічі більше” наших протитанкових керованих ракет “Стугна”.
На думку глави Мінстратегпрому, створення мільйону FPV-дронів на рік, понад 10 тисяч ударних БпЛА середньої дальності та тисячі далекобійних безпілотників є реальним.
"Наступний (рік — ред.), правда, буде ще важчим, але й ще продуктивнішим. Бо нашим військовим треба ще більше зброї. Ми вже збільшили наші виробничі спроможності на наступний рік в шість разів. Буде більше продукції, більше партнерств, більше контрактів", — наголосив міністр.