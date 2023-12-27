Український оборонно-промисловий комплекс у 2023 році значно наростив виробництво боєприпасів – Камишін

Також міністр повідомив, які типи снарядів почав виготовляти наш ОПК.

У 2023 році оборонно-промисловий комплекс України суттєво наростив виробництво деяких боєприпасів. Є також збільшення обсягів випуску іншої зброї.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час брифінгу щодо результатів Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, якого цитує "АрміяInform".

"Можу сказати, що у нас є значне зростання по номенклатурі мінометних пострілів, це зростання у 42 рази. Зростання по артилерійських снарядах майже в 3 рази. І працюємо над тим, щоб зростати далі", — зазначив він.

За словами міністра, на українській території почали виготовляти снаряди калібру 125 мм і 73 мм, гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, заводські боєприпаси для дронів і набої для стрілецької зброї.

У Telegram Камишін додав, що темпи виробництва української 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана" вивели на “рівень гігантів оборонної промисловості світу”. Крім того, “стало вдвічі більше” наших протитанкових керованих ракет “Стугна”.

На думку глави Мінстратегпрому, створення мільйону FPV-дронів на рік, понад 10 тисяч ударних БпЛА середньої дальності та тисячі далекобійних безпілотників є реальним.

"Наступний (рік — ред.), правда, буде ще важчим, але й ще продуктивнішим. Бо нашим військовим треба ще більше зброї. Ми вже збільшили наші виробничі спроможності на наступний рік в шість разів. Буде більше продукції, більше партнерств, більше контрактів", — наголосив міністр.