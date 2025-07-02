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Український оборонний бізнес може розпочати виробництво в Данії вже восени

02 липня 2025, 19:31
Український оборонний бізнес може розпочати виробництво в Данії вже восени
Фото: з вільного доступу
Проєкт реалізовують у межах угоди, які підписали в Гаазі керівники міністерств оборони обох держав.
Перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.
 
Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час пресконференції у Копенгагені, передає телеканал TV2.
 
"Ми хочемо надати окремим українським компаніям можливість розпочати виробництво в Данії. Очікую, що перші результати цього з’являться вже у вересні або жовтні", — сказав Поульсен.
 
За його словами, кілька українських оборонних підприємств вже незабаром отримають можливість реалізації проєктів.
 
Відповідну угоду міністри оборони України та Данії підписали в межах саміту НАТО, що відбувся в Гаазі.

 

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