Український оборонний бізнес може розпочати виробництво в Данії вже восени

Перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.

"Ми хочемо надати окремим українським компаніям можливість розпочати виробництво в Данії. Очікую, що перші результати цього з’являться вже у вересні або жовтні", — сказав Поульсен.

За його словами, кілька українських оборонних підприємств вже незабаром отримають можливість реалізації проєктів.

Відповідну угоду міністри оборони України та Данії підписали в межах саміту НАТО, що відбувся в Гаазі.