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Український підрозділ вперше отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО

"На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США - доповідь про це вже надійшла"
Один з українських підрозділів вперше отримає сертифікат як сили швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу.
Український підрозділ вперше отримає сертифікат сил швидкого реагування НАТО Фото: з вільних джерел

140-й центр ССО, який проходив відповідні іспити в Литві, вже отримав сертифікат і може залучатися до Сил швидкого реагування НАТО, повідомляє "Український мілітарний портал".

У прес-службі українських ССО зазначили, що "інсайдерська інформація була передчасною".

"На даний час підрозділ проходить оцінку, самого сертифіката ще немає, він буде найближчим часом, адже вже є позитивний відгук оцінщика зі США - доповідь про це вже надійшла", - розповіли в прес-службі.

На запитання, чи є отримання сертифіката лише питанням часу, речник відповів: "Так".

Український підрозділ стане першим з країн не членів НАТО, що матиме сертифікат Сил швидкого реагування НАТО.

Нагадаємо, що у НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.

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24 06 2019 21:57
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