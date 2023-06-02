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Український "план Б" виключає росію зі "зернової угоди"

02 червня 2023, 21:27
Український
Фото з вільного доступу
А перевізникам пропонує страхування.

Україна буде готова продовжити експорт зерна через Чорне море в рамках "плану Б", без участі росії, якщо москва вийде з поточної угоди про експорт зерна і вона розвалиться.

Про це заявив другого червня міністр аграрної політики України Микола Сольський у інтерв'ю Reuters.

За словами Сольського, росія вже заблокувала використання головного чорноморського порту України "Південний" та, незважаючи на угоду, дозволяє лише одному судну на день доставляти українське продовольство з нього до певних країн.

"Останні дії, які відбуваються там протягом вчорашнього, позавчорашнього, сьогоднішнього дня, більше говорять про те, що насправді лише юридично виглядає так, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", – сказав Сольський.

Міністр заявив, що, якщо ситуація залишатиметься без змін й надалі, то "ми будемо готові до плану Б, який залежить від нас, залежить від ООН", а також додав, що "план Б виключає четверту сторону у цих відносинах".

За словами Сольського, український уряд може запропонувати страхові гарантії для компаній-перевізників. Він повідомив, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна будуть заходити в українські чорноморські порти за новою угодою.

"Якщо нас повністю заблокують, а це вже майже сталося, то перевізники можуть йти цим коридором, маючи гарантоване страхування від нашого уряду", – сказав Сольський.

Він додав, що судновласники можуть бути достатньо впевненими» в тому, що українські військові та їхня протиповітряна оборона можуть виконати свою роботу.

Сольський сказав, що Україна все ще сподівається, що нинішня Чорноморська зернова ініціатива буде працювати, незважаючи на нинішні труднощі, в той час як будь-який новий варіант потребуватиме нової угоди або нового формату.

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