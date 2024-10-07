Український посол оцінив ймовірність візиту путіна до Бразилії та арешту диктатора

Андрій Мельник: "Є передчуття, що путін навряд чи приїде до Бразилії".

російський диктатор путін якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим.

Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "Главкому".

"Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна", – зауважив дипломат.

Мельник зізнався, що він з колегами у посольстві детально аналізував, який може бути сценарій, якщо путін все ж таки приїде у Бразилію. За його словами, не можна виключати такі політичні домовленості як були в Монголії.