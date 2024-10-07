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Український посол оцінив ймовірність візиту путіна до Бразилії та арешту диктатора

07 жовтня 2024, 21:33
Український посол оцінив ймовірність візиту путіна до Бразилії та арешту диктатора
Фото: eurointegration.com.ua
Андрій Мельник: "Є передчуття, що путін навряд чи приїде до Бразилії".

російський диктатор путін якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим.

Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "Главкому".

"Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна", – зауважив дипломат.
 
Мельник зізнався, що він з колегами у посольстві детально аналізував, який може бути сценарій, якщо путін все ж таки приїде у Бразилію. За його словами, не можна виключати такі політичні домовленості як були в Монголії. 
 
"Рішення про можливе затримання чи будь-які інші процесуальні дії ухвалюються суддею нижчої інстанції. Іншими словами, це може бути, швидше за все, звичайний суд у Ріо. Звісно, якщо матимуть місце попередні політичні домовленості, як це було у монгольському кейсі, то тут нічого не можна виключати", – розповів дипломат.
 
Андрій Мельник зазначив, що російський диктатор може приїхати у Бразилію максимум на день:
 
"У такому сценарії наші колеги дипломати та юристи схиляються до думки, що навіть якщо будуть запущені всі формальні юридичні кроки, він теоретично зможе прибути  сюди (до Бразилії) і так само вільно виїхати, не відчувши наслідків рішення Міжнародного кримінального суду. Утім, які репутаційні збитки таке рішення матиме для бразильської сторони – це вже питання риторичне".
 
Дипломат ще раз наголосив, що вважає, шанси прибуття путіна у Ріо-де-Жанейро мінімальними.
 
"Очевидно, що буде запущено судовий механізм. Інше питання, чи відчує його силу на собі сам путін. Боюся, що навряд чи, бо йому просто «не встигнуть» вручити жодні процесуальні документи чи тим більше затримати", – додав Мельник.
 
Владімір Путінбразиліявійна в Україніросія окупанти

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