Український шабліст узяв срібло на юніорському етапі Кубка світу

Це перша нагорода Дарія Лукашенка на етапах юніорського Кубка світу

Український шабліст Дарій Лукашенко став другим на юніорському етапі Кубка світу в Сосновці. У фіналі українець поступився Стойчеву з Болгарії, передає Укрінформ.

Протягом турніру український шабліст здолав чинного срібного призера ЧЄ серед юніорів Раду Ніта з Румунії - 15:10. У фіналі поступився Тодору Стойчеву з Болгарії - 14:15.

Це перша нагорода Дарія Лукашенка на етапах юніорського Кубка світу.

Раніше українські парафехтувальники з Миколаєва вибороли командне срібло на чемпіонаті Європи.