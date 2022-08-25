Український шлях офіційно з'явився на нью-йоркському Брайтон-Біч

У Нью-Йорку в Брукліні з’явилося перехрестя Український Шлях, яке урочисто в середу, у День Незалежності України, відкрили за участю представників української громади, Міської ради, дипломатів та політиків.

Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, який брав участь у заходах, підкреслив важливість підтримки, яку надають Сполучені Штати й, зокрема, місто Нью-Йорк українцям, повідомляє Укрінформ.

"Сподіваюся, таких точок на карті Нью-Йорка ставатиме дедалі більше. І це відповідатиме тому рівню підтримки, який США та Нью-Йорк надають Україні", - сказав він.

Ідея назвати Ukrainian Way перехрестя двох авеню Брайтон-Біч та Коні-Айленд належить депутатці Міськради Нью-Йорка, українській уродженці Інні Верніков. Раніше Рада ухвалила відповідне рішення.

Відкриття Українського Шляху приурочили до Дня Незалежності. Цього самого дня було піднято український прапор у кількох містах штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Також у Центральному парку Нью-Йорка українські активісти за ініціативи волонтерської організації "Разом для України" розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг.

До слова, перехрестя, яке перейменували, знаходиться в районі Брайтон-Біч. Він відомий щільним заселенням вихідцями із колишнього СРСР, у тому числі й росіянами.