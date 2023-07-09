Український снайпер під Бахмутом знищив ворога на рекордній відстані

Український снайпер "Альфа" пострілом ліквідував російського командира у районі міста-фортеці.

Український снайпер влучив у російського командира з рекордної відстані 5900 футів (1798 м).

Про це пише британське видання Daily Star.

У виданні назвали цей постріл — "найдовшим вбивством за всю історію".

Український захисник входить в одну з 12 снайперських команд "Привид Бахмута", які діють в районі міста Бахмут. У соціальних мережах українські сили стверджували, що ціллю був заступник командувача силами в регіоні, який відвідував війська, коли один із їхніх безпілотників помітив його.

"Наша команда побачила його, і він був ліквідований, мені сказали, що це був дуже важкий постріл. Це найдовше снайперське вбивство, яке ми робили з моменту вторгнення, і це здатність, яка лякає ворога. Після стрільби росіяни явно були дуже налякані нашими можливостями. Багато призовників дезертують", — розповів "Альфа".