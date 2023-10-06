Український суд арештував активи трьох російських олігархів

Конкретні назви підприємств правоохоронні органи не називають, обмежуючись описом.

Суд заарештував всі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, в тому числі підприємства мобільного зв'язку.



Про це повідомляє СБУ.

"Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод", – йдеться в повідомленні СБУ.

Вартість активів оцінюється у 17 млрд грн, загалом йдеться про 20 компаній та фінансово-кредитних установ. Арешт накладено, щоб Фрідман та його бізнес-партнери не переписали на підставних осіб.

Фрідман, Авен та Косогов раніше володіли одним з найбільших банків України – Сенс Банком, але його уже націоналізували у липні 2023 року.



Крім банку, росіяни опосередковано володіють одним з найбільших виробників мінеральної води на території України IDS (випускає мінеральну воду під брендами Моршинська, Миргородська), часткою в компанії Київстар, а через нього – медичною системою Helsi.mi.

Моршинська і Миргородська контролюються росіянами через кіпрську International Distribution Systems Limited. В ІDS Ukraine стверджують, що підсанкційні росіяни не мають мажоритарної частки в компанії.



У Київстара також складна структура власності. Він входить до групи Veon, де 47,9% акцій належить інвестиційній компанії LetterOne, заснованій росіянами на чолі з Фрідманом.