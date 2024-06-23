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Український технологічний хаб створює безпілотники, які вбивають "роєм" – The Times

23 червня 2024, 14:09
Український технологічний хаб створює безпілотники, які вбивають
image: afp
Захована в київській Кремнієвій долині зброя під назвою Styx створена для того, щоб спілкуватися між собою і воювати в команді.

Солдати все ще віддають накази - принаймні, поки що, пише британська газета The Times

Українські розробники створюють дрони, які можкть під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда. 

Один з розробників Сергій Крупієнко розповів виданню, що незабаром його компанія випустить на передову нову раніше небачену розробку - штучно створений "рій" із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки, а також шпигувати за противником. 

"Це еквівалентно появі парового двигуна на заводі роки тому. Наше основне завдання - змусити роботів вести бойові дії, а не людей", - сказав він.

За його словами, такі роботи можуть спілкуватися один з одним, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію, - і вони робитимуть це швидше, ніж будь-яка людина.

Заступник міністра цифрової трансформації Олексія Борнякова вважає, що у "війні безпілотників" він бачить майбутнє конфлікту.

Він каже, що Україна тестує технологію "рою", принаймні, ще з однією компанією, крім компанії Купрієнка. Але він наполягає на тому, що Україна не дозволить машинам-вбивцям стати "повністю автономними", оскільки "людина має підтвердити ціль".

Також Борняков визнає, що "технічно вони можуть робити це самі".

Він описує дрони, оснащений кулеметом, який можна запрограмувати на стрільбу тільки по росіянах "на підставі форми, яку вони носять". 

Проте, за словами Борнякова, це не робиться "з етичних міркувань і з метою безпеки" і безпілотники можуть "стріляти на поразку" в чітко визначеній зоні, де присутній тільки ворог.

"Американський експерт Singer вважає, що Україна, можливо, вже дозволила ШІ знищувати цілі без втручання людини. Він посилається на використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, і передавати їхні координати іншим безпілотникам, які автоматично запускаються для їхнього знищення", - йдеться в статті The Times.

Купрієнко заявляє про необхідність тримати "людину в курсі", тобто, щоб людина-командир затверджувала кожну атаку. Але він визнає, що деякі командири захочуть перейти до повної автономності, щоб максимально використати потенціал рою дронів. Як і Борняков, він припускає наявність "зони ураження", яка містить тільки ворожі цілі, у межах якої рій може атакувати на власний розсуд.

"Ми ведемо війну, - каже він, - і ми хочемо перемогти".

 
безпілотникивійна в Україні

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