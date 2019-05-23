CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами глави представництва ЄІБ в Україні Жан-Еріка де Загіна кошти використовуються з метою інвестування в відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український уряд отримав кредит у розмірі € 200 млн
Європейський інвестиційний банк в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України надав Кабінету міністрів довгостроковий кредит з низькими відсотками на суму € 200 млн
Фото: pixabay/cosmix
Жан-Ерік де Загін зазначив, що метою кредиту є поліпшення рівня життя жителів Східної України, йдеться в "Інтерфакс-Україна".
"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України була розроблена спеціально для того, щоб допомогти жителям Східної України, включаючи тисячі ВПЛ, вирішувати складні проблеми, з якими вони стикаються в результаті збройного конфлікту. Ця програма на суму €200 млн є частиною нашого загального кредитного портфеля для України в розмірі €5,8 млрд. Вона має на меті покращити рівень життя людей, а саме умови проживання, охорону здоров'я та освіту. і це переконливий доказ того, що Україна, як пріоритетний пар нер ЄС, може отримати велику користь від підтримки і фінансування ЄС. Ми раді надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, і це поліпшить життя звичайних громадян ", - сказав він.
Відповідне фінансову угоду між Україною та ЄІБ підписали в Києві в грудні 2014 року. Виконує проект Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Забезпечити прозорість і підзвітність програми допомагає ПРООН.
Програма поширюється на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, сусідні Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області, а також міськради Київської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей з великим напливом внутрішньо переміщених осіб.
Для субпроектів Донецької і Луганської областей виплати кредиту повністю здійснюються з державного бюджету, субпроекти в інших областях включають внесок з місцевого бюджету.
Станом на травень 2019 року уряд відібрані 293 суброекти загальною вартістю 3,25 млрд грн, зокрема ремонт медустанов, шкіл, дитячих садів, житлових і громадських будівель.
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23 05 2019 16:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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