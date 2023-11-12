Український військовий Червінський міг координувати атаку на газопровід "Північний потік"

Анонімні джерела зазначили, що перед НП на газопроводах група людей нібито орендувала яхту для встановлення вибухових пристроїв. Усе це міг координувати український офіцер. Сам Роман Червінський через адвокатів спростовує подібні звинувачення і стверджує, що ці "домисли" поширюються російською пропагандою.

Полковник Сил спеціальних операцій Роман Червінський може бути причетний до планування підриву російського газопроводу "Північний потік".

Про це пише газета The Washingtom Post.

Журналісти зазначають, що даними з ними поділилися офіційні особи України та інших країн Європи, які нібито були обізнані про деталі таємної операції. За їхніми даними, український військовослужбовець зіграв центральну роль і координував атаку на газопровід.

За словами анонімних джерел, він нібито підтримував групу людей, яка орендувала яхту під вигаданими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на газопроводах.

У результаті, 26 вересня минулого року ці дії призвели до масштабних витоків на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що йдуть з росії до Німеччини дном Балтійського моря. Жодних підтверджень цієї версії надано не було.

Окремо знайомі з роллю Романа Червінського люди зазначають, що він діяв не один і не займався плануванням операції. Полковник нібито отримував накази від більш високопоставлених українських чиновників, які підпорядковувалися голові Генштабу Валерію Залужному. Усі джерела погодилися оприлюднити цю інформацію на умовах анонімності.

У The Washington Post зазначили, що Роман Червінський чудово підходив на цю роль, адже обіймав керівні посади у військовій розвідці та СБУ, а також був близьким до ключових керівників ЗСУ та Сил оборони.

При цьому, через адвоката військовослужбовець відкидає всі звинувачення і не визнає свою провину.

"Усі домисли про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою і не мають під собою жодних підстав", — ідеться в повідомленні.

У матеріалі також наголошується, що ця операція була проведена без відома президента України Володимира Зеленського, який до цього неодноразово заперечував причетність ЗСУ до вибуху трубопроводів, адже він не віддавав таких наказів. Валерій Залужний також стверджує, що участі Києва там не було.

З квітня 2023 року Роман Червінський перебуває під арештом у Києві, його обвинувачують у перевищенні службових повноважень після ракетної атаки ЗС рф по аеродрому Канатове в Кіровоградській області.