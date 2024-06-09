Український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території рф

Оцінка збитків ще триває, але підтверджено, що це було пряме попадання.

Про це повідомляє британський новинний Sky News.

Український військовий літак вперше застосував зброю, яка вразила ціль на території росії.

Джерело повідомило, що "російський командний пункт" був вражений у неділю в районі Бєлгорода на заході рф.

Бєлгород знаходиться недалеко від кордону з північно-східною Україною.

Одразу не було зрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, в тому числі, чи була це західна зброя чи ні.

США і Франція нещодавно заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати свою зброю для ураження військових об'єктів на території росії - звідки російські війська здійснюють напади на Україну.

Згідно з новими інструкціями, затвердженими президентом Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на російській території для захисту міста Харкова на північному сході України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Кемерон, був менш конкретним, заявивши лише, що саме Україна має вирішувати, як використовувати британську зброю - наприклад, крилаті ракети Storm Shadow, які можуть бути запущені українськими літаками.

На умовах анонімності військове джерело повідомило Sky News, що місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді.

"Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території росії", - пише ЗМІ.

Україна завдала численних ударів з безпілотників вглиб російської території, але використання військового літака для нанесення ударів по цілях на території росії може бути розцінене москвою як нова ескалація.

Міністерство оборони рф заявило, що його сили збили кілька українських безпілотників у Бєлгородській області.

Але незрозуміло, чи було це частиною тієї самої атаки.