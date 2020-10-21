Український військовий постраждав внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі - штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 жовтня один український військовий дістав акубаротравму (пошкодження вуха) внаслідок обстрілу бойовиків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Військовослужбовця доправили до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Загалом за минулу добу бойовики шість разів порушували "тишу", кажуть у штабі. Так, біля Світлодарська та Майорська бойовики використовували стрілецьку зброю, поблизу Авдіївки застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Також штаб зафіксував на Приазов’ї, у районі Павлополя, проліт безпілотника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українські військові подавили радіоелектронними засобами безпілотник, тепер його неможливо використовувати.

Від початку 21 жовтня у штабі не зафіксували вогневої активності бойовиків.

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