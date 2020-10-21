Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український військовий постраждав внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі - штаб

Його стан здоров'я називають задовільним
У зоні бойових дій на Донбасі 20 жовтня один український військовий дістав акубаротравму (пошкодження вуха) внаслідок обстрілу бойовиків.
Український військовий постраждав внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі - штаб

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Військовослужбовця доправили до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Загалом за минулу добу бойовики шість разів порушували "тишу", кажуть у штабі. Так, біля Світлодарська та Майорська бойовики використовували стрілецьку зброю, поблизу Авдіївки застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Також штаб зафіксував на Приазов’ї, у районі Павлополя, проліт безпілотника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українські військові подавили радіоелектронними засобами безпілотник, тепер його неможливо використовувати.

Від початку 21 жовтня у штабі не зафіксували вогневої активності бойовиків.

Читайте також: Майже половина українців проти "вільної економічної зони" на Донбасі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2020 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.