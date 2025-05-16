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ПОЛІТИКА

Український винищувач F-16 втратив зв'язок під час відбиття атаки: пілота знайдено живим

16 травня 2025, 08:27
Український винищувач F-16 втратив зв'язок під час відбиття атаки: пілота знайдено живим
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
За попередніми даними льотчик знищив 3 повітряні цілі та вже працював по 4-й, застосовуючи авіаційну гармату.

Український винищувач F-16 відбивав повітряну атаку рф. Повітряні сили втратили з ним звʼязок 16 травня близько 03:30 ночі.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника", - розповіли військові.

За попередніми даними льотчик знищив 3 повітряні цілі та вже працював по 4-й, застосовуючи авіаційну гармату. 

"Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано", - повідомили в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Вказується, що самопочуття льотчика задовільне - він "знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує". 

У Повітряних силах додали, що було призначено комісію "для об’єктивного з'ясування всіх обставин". Вона вже розпочала свою роботу.

війнаатакаF-16

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