Український винищувач F-16 втратив зв'язок під час відбиття атаки: пілота знайдено живим
Український винищувач F-16 відбивав повітряну атаку рф. Повітряні сили втратили з ним звʼязок 16 травня близько 03:30 ночі.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника", - розповіли військові.
За попередніми даними льотчик знищив 3 повітряні цілі та вже працював по 4-й, застосовуючи авіаційну гармату.
"Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано", - повідомили в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Вказується, що самопочуття льотчика задовільне - він "знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує".
У Повітряних силах додали, що було призначено комісію "для об’єктивного з'ясування всіх обставин". Вона вже розпочала свою роботу.