Український виробник цукру планує збільшити продажі за межами ЄС

Сухопутний шлях експорту замінив морський або річковий.

Внаслідок запровадження обмежувальних заходів, українські постачальники цукру змінили напрямки експорту. Замість Польщі та інших країн Євросоюзу, після заповнення квот на постачання продукції, цукор спрямовується окремим країнам Середземномор'я та Західної Африки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані одного з найбільших виробників цукру в Україні – “Астрата-Київ”.

Перехід на постачання через морські та річкові порти.

Експортери цукру змінюють свої традиційні шляхи постачання, спрямовуючи експорт за межі Європейського Союзу, оскільки ЄС суттєво посилив обмежувальні та блокуючі заходи, реагуючи на протести фермерів та інших аграрників.

Експорт замість залізниці та автоперевезень спрямовується тепер через чорноморські порти Одеської області. Також частково цукор вивозиться через дунайські порти у Європу.