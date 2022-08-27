НОВИНИПраво на безкоштовний проїзд українські біженці отримали в березні 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці можуть безплатно їздити у столичному регіоні Фінляндії до кінця жовтня
Фото з вільного доступу
Українці зможуть їздити безплатно в регіоні Гельсінкі у Фінляндії до кінця жовтня 2022 року, пише УНН з посиланням на Yle.
Транспортна компанія HSL, яка управляє всім громадським транспортом - метро, трамваями та автобусами - у столичному регіоні, пропонує безплатний проїзд для українців, починаючи з березня.
До 31 жовтня 2022 року українці ще можуть користуватися правом безплатного проїзду у столичному регіоні (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа, Сіпоо) на транспорті HSL, повідомили у компанії.
Безплатний проїзд можливий за пред’явленням паспорта України або іншого документу, наприклад, виданого міграційною службою.
У компанії додали, що ті українці, які не можуть собі дозволити проїзд на громадському транспорті, можуть звернутися до відповідних органів по допомогу. Так, за підтримкою в оплаті проїзду можуть звернутися студенти та школярі.
Право безплатного проїзду у регіоні Гельсінкі для українців продовжували кілька разів. Його вирішили закінчити з 1 листопада 2022 року, бо вважають, що в такому випадку мали б надавати безкоштовний проїзд всім людям, що полишають регіони з військовими діями.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2022 20:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Виграти гітару з автографами Imagine Dragons можна за донати для UNITED24
- ФОТО Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером
- ФОТО Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості
- В Україні планують створити Єдиний реєстр рахунків фізичних та юридичних осіб
- "Укренерго" має отримати понад 2,5 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС