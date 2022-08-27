Українці можуть безплатно їздити у столичному регіоні Фінляндії до кінця жовтня

Право на безкоштовний проїзд українські біженці отримали в березні 2022 року

Українці зможуть їздити безплатно в регіоні Гельсінкі у Фінляндії до кінця жовтня 2022 року, пише УНН з посиланням на Yle.

Транспортна компанія HSL, яка управляє всім громадським транспортом - метро, трамваями та автобусами - у столичному регіоні, пропонує безплатний проїзд для українців, починаючи з березня.

До 31 жовтня 2022 року українці ще можуть користуватися правом безплатного проїзду у столичному регіоні (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа, Сіпоо) на транспорті HSL, повідомили у компанії.

Безплатний проїзд можливий за пред’явленням паспорта України або іншого документу, наприклад, виданого міграційною службою.

У компанії додали, що ті українці, які не можуть собі дозволити проїзд на громадському транспорті, можуть звернутися до відповідних органів по допомогу. Так, за підтримкою в оплаті проїзду можуть звернутися студенти та школярі.

Право безплатного проїзду у регіоні Гельсінкі для українців продовжували кілька разів. Його вирішили закінчити з 1 листопада 2022 року, бо вважають, що в такому випадку мали б надавати безкоштовний проїзд всім людям, що полишають регіони з військовими діями.