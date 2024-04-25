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Українці можуть залишатися у Німеччині з недійсним паспортом – DW

25 квітня 2024, 19:55
Українці можуть залишатися у Німеччині з недійсним паспортом – DW
Фото: з вільного доступу
Однак, імміграційні відомства видаватимуть біженцям німецькі документи лише у разі наявності вагомих причин.

Рішення Міністерства закордонних справ Україні щодо призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що надання або ж продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає в них наявності чинного паспорта.

"Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт", - пише видання.

Водночас в сенаті зауважили, що згідно з правилами перебування іноземців у Німеччині, імміграційні відомства можуть видати біженцям німецькі документи лише у разі наявності вагомих причин.

"Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком", - додав представник сенату та відзначив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться.

Німеччинабіженцівійна в Україніросія окупанти

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