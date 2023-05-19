Матеріали:
Теми:

"Українці найбільше хочуть миру – але, звичайно, справедливого" – Урсула фон дер Ляєн

19 травня 2023, 16:15
Фото: Главком
Урсула фон дер Ляєн висловилася за справедливий мир для України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G7 закликала відкинути будь-які переговори щодо закінчення війни в Україні, які передбачають зрівняння жертви з агресором.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Ми всі хочемо закінчення цієї війни. Українці найбільше хочуть миру – але, звичайно, справедливого. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського, щоб отримати підтримку його "формули миру", – сказала фон дер Ляєн.

Політикиня закликала надати Україні інструменти для успішного захисту і відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. Йдеться як про військову, так і про фінансову підтримку.

Єврокомісія запропонувала закон про виробництво боєприпасів, згідно з яким оборонна промисловість країн-членів ЄС має збільшувати виробництво артилерійських снарядів. До того ж, фон дер Ляєн зазначила, що держави надають більшу фінансову підтримку додаткового виробництва для України.

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупантимирний план

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється