"Українці найбільше хочуть миру – але, звичайно, справедливого" – Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн висловилася за справедливий мир для України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G7 закликала відкинути будь-які переговори щодо закінчення війни в Україні, які передбачають зрівняння жертви з агресором.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Ми всі хочемо закінчення цієї війни. Українці найбільше хочуть миру – але, звичайно, справедливого. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського, щоб отримати підтримку його "формули миру", – сказала фон дер Ляєн.

Політикиня закликала надати Україні інструменти для успішного захисту і відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. Йдеться як про військову, так і про фінансову підтримку.

Єврокомісія запропонувала закон про виробництво боєприпасів, згідно з яким оборонна промисловість країн-членів ЄС має збільшувати виробництво артилерійських снарядів. До того ж, фон дер Ляєн зазначила, що держави надають більшу фінансову підтримку додаткового виробництва для України.