Українці назвали 100 найвидатніших діячів всіх часів

Тарас Шевченко очолив рейтинг проекту "Народний ТОП", його вважають найбільш видатним українцем, на другому місці президент Володимир Зеленський.

Згідно результатів опитування соцгрупи "Рейтинг" лідером рейтингу "Народний ТОП" вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці "Народного ТОПу" Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%)".

До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Відзначимо, що у списку на 23 місці опинився "Тарас Бульба" - персонаж із однойменного твору Миколи Гоголя.

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Соціологи опитали українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності не більше 3.1%. Терміни проведення: 8-9 жовтня 2022 р.

Раніше повідомлялось, що народ України і Зеленський номіновані на премію Сахарова.