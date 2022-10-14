Українці назвали 100 найвидатніших діячів всіх часів
Згідно результатів опитування соцгрупи "Рейтинг" лідером рейтингу "Народний ТОП" вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).
Також в десятці "Народного ТОПу" Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%)".
До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).
В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).
Відзначимо, що у списку на 23 місці опинився "Тарас Бульба" - персонаж із однойменного твору Миколи Гоголя.
Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.
Соціологи опитали українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.
Помилка репрезентативності не більше 3.1%. Терміни проведення: 8-9 жовтня 2022 р.
Раніше повідомлялось, що народ України і Зеленський номіновані на премію Сахарова.
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