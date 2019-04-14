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Українці отримали можливість подорожувати до Таїланду без віз

Срок безвізового перебування в країні — до 30 днів
Громадяни України з 14 квітня можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.
Українці отримали можливість подорожувати до Таїланду без віз Фото: turizmua.com.ua

"Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). 

У дипвідомстві також нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.

Нагадаємо, з 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.

Також, з 15 лютого громадяни України можуть їздити до Уругваю без візи.

 

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14 04 2019 10:54
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