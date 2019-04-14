Українці отримали можливість подорожувати до Таїланду без віз
"Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.
Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний).
У дипвідомстві також нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.
Нагадаємо, з 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.
Також, з 15 лютого громадяни України можуть їздити до Уругваю без візи.
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