Українці отримали можливість подорожувати до Таїланду без віз

Срок безвізового перебування в країні — до 30 днів

Громадяни України з 14 квітня можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.

"Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний).

У дипвідомстві також нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.

Нагадаємо, з 1 березня 2019 року українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карток.