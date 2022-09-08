CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2021 році перші посвідки на проживання в країнах-членах ЄС отримали 875 800 українців, що робить їх найбільшою групою серед усіх одержувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС, 83% видані Польщею
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Євростату, пише "Європейська правда".
83% дозволів українцям були видані Польщею. Зайнятість була основною причиною видачі дозволів українцям, 88% документів були видані з цієї причини.
На другому місці за кількістю отриманих дозволів громадяни Марокко (150 100 дозволів, з яких 50% видано в Іспанії) та Білорусі (149 000, з яких 88% видано в Польщі). Громадяни цих країн склали 40% усіх виданих у 2021 році перших дозволів на проживання.
Загалом у 2021 році майже було видано 2 952 300 перших посвідок на проживання в ЄС громадянам країн, які не входять до ЄС. Кількість зросла на 31% (або +693 700) у порівнянні з 2020 роком, досягнувши допандемічного рівня 2019 року.
Польща видала третину всіх перших дозволів на проживання в ЄС (967 300, або 33% від загальної кількості дозволів), за нею йдуть Іспанія (371 800, або 13%) та Франція (285 200, або 10%).
Найбільше відносне зростання загальної кількості виданих дозволів у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зафіксовано в Італії: +159% (зі 105 700 у 2020 році до 274 100 у 2021 році). За Італією йдуть Фінляндія (+132%; з 24 800 до 57 300) і Польща (+62%; з 598 000 до 967 300).
З іншого боку, єдине зменшення загальної кількості виданих дозволів у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зафіксовано лише в Німеччині (-41%; з 312 700 у 2020 році до 185 200 у 2021 році), Литві (-7%; з 22 500 до 21 000) і Хорватії (-4%; від 35 100 до 33 600).
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