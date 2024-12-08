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Українці отримають вагому технологічну перевагу над російською армією – ISW

08 грудня 2024, 10:28
Українці отримають вагому технологічну перевагу над російською армією – ISW
Фото: СNN
3000 українських терміналів Starlink отримають доступ до захищеної мережі.

ЗСУ отримають розширений доступ до Starshield, яка є більш захищеною супутниковою мережею для терміналів Starlink, що дасть українським військам перевагу в технологічній гонці озброєнь з армією рф. 

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW посилаються на інформацію агентства Bloomberg від 6 грудня про те, що SpaceX нещодавно отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до Starshield. 

Це зашифрована версія супутникової мережі Starlink, що здатна передавати секретні дані та яку складніше заглушити або зламати.

В Управлінні комерційних супутників Космічного командування Повітряних сил США зазначили, що 3 тисячі українських терміналів Starlink отримають доступ до більш захищеної мережі, а це більше 500 українських терміналів, які раніше були підключені до Starshield.

В ISW додали, що Збройні сили України та росії ведуть наступально-оборонні перегони з метою адаптації та інновацій своїх ударних засобів і засобів радіоелектронної боротьби.

Разом з тим, українські військовослужбовці нещодавно повідомили про дедалі частіше використання росіянами терміналів Starlink для координації бойових дій і зв'язку, та для підвищення точності свого тактичного вогню.

Раніше стало відомо, що військові рф використовують системи Starlink для підвищення стійкості до перешкод своїх безпілотників.

"Розширений доступ України до більш досконалої та більш захищеної мережі Starshield може надати українським військам технологічну перевагу для більш ефективної координації бойових дій і застосування нових розробок у тактичному розвідувально-ударному комплексі, що випереджає російські війська", - йдеться в звіті.

 
starlinkвійна в УкраїніStarshield

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