Українці побоюються похмурої зими на тлі масових атак на електростанції – Bloomberg

Через перебої зі світлом країну можуть залишити 400 тисяч людей.

Дедалі більше українців стурбовані перспективами майбутньої осені та зими без електрики та опалення через авіаудари рф. Цього тижня авіанальоти на Київ та інші міста по всій країні стали найбільшими від початку повномасштабного вторгнення росії за останні 2,5 роки.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

У червні президент України Володимир Зеленський підрахував, що такі атаки коштували його країні 80% потужності її теплових електростанцій та однієї третини виробництва гідроенергії, що має вирішальне значення для безперебійного постачання електроенергії.

Дизельні генератори стають звичайною частиною життя; Цього року тривалі відключення електроенергії, які колись були характерними для осені та зими, тривали все літо. Останні авіаудари пішли за несподіваним вторгненням України до Курської області росії. Це був крок, який дав українській армії ініціативу, а українському суспільству вкрай необхідний привід для оптимізму. Але атаки москви є суворим нагадуванням про те, що енергетичні проблеми Києва нікуди не подінуться. Владі потрібно буде відновити пошкоджені електростанції та знайти спосіб їх захистити.

Зеленський має намір додати один гігават децентралізованих потужностей цього року, замінивши пошкоджені великі теплові та гідроелектростанції країни сотнями дрібніших електростанцій, що легко приховуються. Цей план залежить від газу, який країна продовжує частково імпортувати, незважаючи на наміри стати самодостатньою. Він також став більш доступним через руйнування газоємних заводів та урядову заборону на експорт газу. Ціни на газ, що видобувається всередині країни, також залишаються стабільними. За лічені місяці до настання зими експерти задаються питанням, чи не надто пізно виник такий план.

"Майже неможливо досягти цих додаткових потужностей до кінця року", - сказав Денис Саква, енергетичний аналітик київського інвестиційного банку Dragon Capital.

Якщо Україна досягне успіху в децентралізації генерації електроенергії, Москва може перенести свої ракетні та безпілотні атаки на газорозподільну систему, щоб порушити постачання палива. Частота авіаударів росії по таких об'єктах вже зросла цього року.

"Ми безперечно стурбовані", — заявив Олексій Чернишов, генеральний директор державної енергетичної компанії України НАК «Нафтогаз України», на телефонній конференції з інвесторами на початку минулого місяця.

"росіяни почали атакувати наші підземні сховища на заході України". На даний момент постійна невизначеність, спричинена російськими атаками, ускладнює українцям планування на короткострокову перспективу, не кажучи вже про зиму.

НБУ прогнозує, що до кінця року з країни поїдуть ще 400 000 людей на тлі загроз енергетичній інфраструктурі.