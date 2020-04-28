Українці поділилися планами на травневі вихідні Більшість залишаться вдома, але не всі

Три чверті опитаних українців (74%) планують бути вдома на травневі вихідні.

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Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна. За даними опитування, 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% - провести час з друзями або знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні. Крім того, 10% респондентів планують зайнятися чимось іншим. Українці поділилися планами на травневі вихідні Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" у 24-25 квітня 2020 рік серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.

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