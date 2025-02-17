Українці посіли третє місце на Іграх нескорених-2025

Ветерани і військовослужбовці отримали загалом 30 медалей.

Закінчилися Ігри нескорених 2025 року, які проходили в Канаді, де збірна України отримала 30 медалей і посіла друге місце.

Про це повідомляє Суспільне.

Українці були представлені найбільшим складом в своїй історії – 35 ветеранів і військовослужбовців взяли участь в Іграх нескорених.

Протягом тижня українці здобули загалом 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних таі 7 бронзових.

Це другий найкращий показник в історії України.

Більше медалей українці здобули тільки в 2023 році в німецькому Дюссельдорфі (34). До того ж, був повторений рекорд за кількістю золотих медалей, який був встановлений також два роки тому.

В загальному медальному заліку збірна України посіла третє місце, поступившись лише США та Австралії.

Найбільше нагород Україна здобула у плаванні, а найбільшу кількість медалей зібрав військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який отримав шість нагород: 3 "золота" і 3 "срібла".