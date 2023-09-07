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"Українці поступово набирають сили" – Столтенберг про контрнаступ

07 вересня 2023, 15:28
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ змогли прорвати російську оборону і досягли прогресу в контрнаступі.

Про це пише The Washington Post.

"Коли росія розпочала своє вторгнення, її армія вважалася другою найсильнішою у світі: Зараз російська армія є другою найсильнішою в Україні", – заявив Столтенберг сказав під час виступу перед європарламентарями. 

За його словами, українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати цю підтримку. 

"Це важкі бої, але українські сили змогли прорвати оборонні лінії російських військ, і вони просуваються вперед", – зазначив генсек НАТО. 

Столтенберг відзначив значну замінованість, яка ускладнює просування Збройних сил України.

"Але українці вирішили розпочати наступ, тому що вони збираються звільнити свою землю, і вони роблять успіхи. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово просуваються вперед, приблизно по 100 метрів на день", – сказав він.

Генсек Альянсу зауважив, що "навряд чи в будь-якій війні ми побачимо лише перемоги тієї сторони, яку ми підтримуємо. Будуть і погані, і хороші дні. Ми повинні бути з Україною не лише в добрі часи, але й у погані".

"Ми підтримуємо їх, коли вони перемагають, і коли вони програють, ми з Україною", – підкреслив Столтенберг.

 
НАТОконтрнаступСтолтенберг

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