Українці шукають нові способи уникнути мобілізації – Spiegel
16 грудня 2024, 14:10
Фото: Генштаб ЗСУ
Як пише видання, люди з грошима, кращою освітою і зв'язками можуть простіше отримати відстрочку.
На третьому році війни з росією бажання добровільно воювати у багатьох українців згасло, унаслідок цього мобілізація провалюється, і на фронті бракує не лише зброї та боєприпасів, а й мотивованого персоналу.
Про це пише Spiegel.
Один з американських чиновників назвав це "екзистенційною кризою мобілізації" - Україна не встигає підготувати достатню кількість солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою і протистояти зростаючій чисельності російської армії.
"Теми про те, як уникнути військової служби, стали для українців буденними розмовами. Одні вперше вступають до університету у віці 40 років. Інші підкуповують лікарів, щоб отримати довідку про інвалідність. Треті знаходять "системно важливу" роботу, яка захищає від призову. Є ті, хто не проживає за адресою прописки і рідко залишає дім, щоб не зіткнутися з представниками влади. Або платять тисячі євро, щоб втекти за кордон", - пише Spiegel.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, майже половина респондентів заявила, що їм "не соромно ухилятися від військової служби", при цьому лише 29% засудили таку поведінку.
"Необхідність служити в армії стала питанням привілеїв: люди з грошима, кращою освітою та зв'язками можуть простіше отримати "системно важливу" посаду, звільнювальне свідоцтво або виїхати за кордон. Ті, хто має менше ресурсів, частіше опиняються на вулиці, звідки їх відправляють спочатку у військову бюрократію, а потім - в армію", - пише Spiegel.
Водночас деякі з чоловіків, які перебувають на навчанні, розповідали про порушення під час затримання - вони зазначають, що їх затримували в супермаркетах або дорогою до аптеки без чинних військових документів, а потім відправляли до навчального табору, не давши змоги попрощатися з сім'єю і дітьми.
При цьому багато новобранців старші за 50 років та мають значні проблеми зі здоров'ям. Деякі розповіли виданню, що у військкоматі їх практично не оглядали, а просто ставили штамп "придатний до служби".
"Примусова мобілізація має свої наслідки: повідомляється про випадки, коли чоловіки залишали навчальні центри за кілька днів. Новобранці тікають через ліс вечорами, передають свої координати телефоном і сідають в автомобілі на узбіччі", - пише Spiegel.