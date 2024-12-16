Українці шукають нові способи уникнути мобілізації – Spiegel

Як пише видання, люди з грошима, кращою освітою і зв'язками можуть простіше отримати відстрочку.

На третьому році війни з росією бажання добровільно воювати у багатьох українців згасло, унаслідок цього мобілізація провалюється, і на фронті бракує не лише зброї та боєприпасів, а й мотивованого персоналу.

Один з американських чиновників назвав це "екзистенційною кризою мобілізації" - Україна не встигає підготувати достатню кількість солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою і протистояти зростаючій чисельності російської армії.

"Теми про те, як уникнути військової служби, стали для українців буденними розмовами. Одні вперше вступають до університету у віці 40 років. Інші підкуповують лікарів, щоб отримати довідку про інвалідність. Треті знаходять "системно важливу" роботу, яка захищає від призову. Є ті, хто не проживає за адресою прописки і рідко залишає дім, щоб не зіткнутися з представниками влади. Або платять тисячі євро, щоб втекти за кордон", - пише Spiegel.