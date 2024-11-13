Українці стали менше донатити на ЗСУ – Bloomberg

Згідно з опитуванням Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, більше третини українців цього року скоротили обсяги своїх пожертвувань порівняно з попереднім роком

Приватні пожертвування на підтримку військових зусиль України цього року суттєво скоротилися. Благодійні організації повідомляють про зменшення внесків через економічні труднощі та втому населення від війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, фонд Сергія Притули, який у 2022 році зміг залучити кошти для придбання супутника для української армії, цього року зазнає труднощів зі збором необхідних сум. Пожертви на його платформу впали приблизно на 20%. Притула додав, що для досягнення аналогічних результатів зараз потрібно працювати значно більше.

Серед інших благодійних організацій, які відчули зниження активності донорів, – фонд "Повернись живим".

Найбільша військова благодійна організація в Україні заявила про скорочення пожертв приблизно на 15%.