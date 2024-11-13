Українці стали менше донатити на ЗСУ – Bloomberg
13 листопада 2024, 20:53
Фото: rian.com.ua
Згідно з опитуванням Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, більше третини українців цього року скоротили обсяги своїх пожертвувань порівняно з попереднім роком
Приватні пожертвування на підтримку військових зусиль України цього року суттєво скоротилися. Благодійні організації повідомляють про зменшення внесків через економічні труднощі та втому населення від війни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, фонд Сергія Притули, який у 2022 році зміг залучити кошти для придбання супутника для української армії, цього року зазнає труднощів зі збором необхідних сум. Пожертви на його платформу впали приблизно на 20%. Притула додав, що для досягнення аналогічних результатів зараз потрібно працювати значно більше.
Серед інших благодійних організацій, які відчули зниження активності донорів, – фонд "Повернись живим".
Найбільша військова благодійна організація в Україні заявила про скорочення пожертв приблизно на 15%.
Ще одна неурядова організація, Reactive Post, повідомила, що цього року отримала на 40% менше пожертвувань порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Водночас "Армія SOS", яка збирає кошти на оборонне програмне забезпечення, зафіксувала десятикратне зменшення пожертвувань.
На думку волонтерів, основними причинами такого спаду стали економічні труднощі, зокрема зростання цін і підвищення податків. Як приклад, минулого літа, коли в Україні почалися відключення електроенергії, громадяни надавали перевагу купівлі генераторів, а не підтримці армії.
Згідно з опитуванням Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, більше третини українців цього року скоротили обсяги своїх пожертвувань порівняно з попереднім роком.
Деякі волонтери зазначають, що люди пристосувалися до війни, сприймаючи її як віддалену від щоденного життя. Своєю чергою, це впливає на готовність підтримувати армію. Також частина громадян вирішує допомагати напряму своїм знайомим або рідним на фронті, оминаючи волонтерські організації.