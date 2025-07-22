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ПОЛІТИКА

Українці та данці розробляють зенітний комплекс із ШІ

22 липня 2025, 15:58
Українці та данці розробляють зенітний комплекс із ШІ
Зенітний ракетний комплекс "Бук" Фото: topwar.ru
Наразі хочуть розробити систему для автономного знищення повітряних загроз.

Українська компанія Odd Systems, яка спеціалізується на безпілотних технологіях та тепловізійних камерах Kurbas, уклала стратегічне партнерство з данською Terma Group. Метою співпраці є розробка інноваційного недорогого зенітного комплексу перехоплення російських дронів на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на заяву компаній.

Данська Terma відома в Україні завдяки контейнерам-пілонам PIDS+ та ECIPS+, які використовуються на винищувачах F-16 Повітряних сил ЗСУ. Але її компетенції значно ширші — компанія займається розробкою радарів для виявлення дронів, наземного та морського базування, а також виготовленням понад 80 критично важливих компонентів для винищувачів F-35, включно з елементами фюзеляжу, пілонами та бортовою електронікою.

У заяві Odd Systems підкреслюється, що Terma має досвід в інтеграції технологій та роботі з різноманітними сенсорами. Водночас у самій Terma уточнили, що надаватимуть сенсорні системи та рішення для ситуаційної обізнаності, які будуть інтегровані в перевірені в бойових умовах безпілотні платформи Odd Systems.

Метою партнерства є створення високотехнологічного комплексу перехоплення, який здатен ідентифікувати, супроводжувати та автономно знешкоджувати повітряні загрози: від FPV-дронів і квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та ударних безпілотників дальньої дії.

Щодо "перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems", які данці зазначили як майбутні "ефектори" (зенітні дрони) у комплексі, варто зазначити, що українська компанія вже постачає платформу повітряного перехоплювача FPV "Горська-12". Водночас, як зазначає Defense Express, поки зарано говорити про фінальний вигляд майбутнього комплексу — він ще на етапі розробки. Але ключове — йдеться не лише про окремий пристрій, а про цілісну систему, яка поєднає виявлення і знищення цілей.

Аналітики звертають увагу, що Terma уже оголосила набір інженерів для цього проєкту — тож мова не про "швидку інтеграцію", а про глибоку технологічну співпрацю з перспективою створення повноцінної захисної платформи проти дронів.

Поки росія готує по тисячі ударів на добу, Україна все ще розраховує на допомогу партнерів.

війназброяДаніяштучний інтелектдопомога Україні

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