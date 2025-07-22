Українці та данці розробляють зенітний комплекс із ШІ

Наразі хочуть розробити систему для автономного знищення повітряних загроз.

Українська компанія Odd Systems, яка спеціалізується на безпілотних технологіях та тепловізійних камерах Kurbas, уклала стратегічне партнерство з данською Terma Group. Метою співпраці є розробка інноваційного недорогого зенітного комплексу перехоплення російських дронів на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на заяву компаній.

Данська Terma відома в Україні завдяки контейнерам-пілонам PIDS+ та ECIPS+, які використовуються на винищувачах F-16 Повітряних сил ЗСУ. Але її компетенції значно ширші — компанія займається розробкою радарів для виявлення дронів, наземного та морського базування, а також виготовленням понад 80 критично важливих компонентів для винищувачів F-35, включно з елементами фюзеляжу, пілонами та бортовою електронікою.

У заяві Odd Systems підкреслюється, що Terma має досвід в інтеграції технологій та роботі з різноманітними сенсорами. Водночас у самій Terma уточнили, що надаватимуть сенсорні системи та рішення для ситуаційної обізнаності, які будуть інтегровані в перевірені в бойових умовах безпілотні платформи Odd Systems.

Метою партнерства є створення високотехнологічного комплексу перехоплення, який здатен ідентифікувати, супроводжувати та автономно знешкоджувати повітряні загрози: від FPV-дронів і квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та ударних безпілотників дальньої дії.

Щодо "перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems", які данці зазначили як майбутні "ефектори" (зенітні дрони) у комплексі, варто зазначити, що українська компанія вже постачає платформу повітряного перехоплювача FPV "Горська-12". Водночас, як зазначає Defense Express, поки зарано говорити про фінальний вигляд майбутнього комплексу — він ще на етапі розробки. Але ключове — йдеться не лише про окремий пристрій, а про цілісну систему, яка поєднає виявлення і знищення цілей.

Аналітики звертають увагу, що Terma уже оголосила набір інженерів для цього проєкту — тож мова не про "швидку інтеграцію", а про глибоку технологічну співпрацю з перспективою створення повноцінної захисної платформи проти дронів.

Поки росія готує по тисячі ударів на добу, Україна все ще розраховує на допомогу партнерів.