Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українці в Чехії сплачують більше податків, ніж отримують допомоги

21 липня 2025, 14:56
Українці в Чехії сплачують більше податків, ніж отримують допомоги
Фото: gettyimages.com
На території Чехії з лютого 2022 року проживає близько 370 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового захисту.

Близько 70% українців працездатного віку, які перебувають у Чеській Республіці під тимчасовим захистом, офіційно працевлаштовані.

З них майже 280 тисяч — особи віком від 18 до 65 років.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

На території Чехії з лютого 2022 року проживає близько 370 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового захисту, 70% мають офіційне місце роботи, що, як зазначив посол, є одним із найвищих показників серед країн Центральної Європи.

Зварич підкреслив, що високий рівень зайнятості українських громадян сприяє наповненню бюджету Чехії за рахунок податкових і страхових надходжень. У 2023 році українці сплатили податків на суму, яка на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат, отриманих від держави. У першому кварталі 2025 року цей профіцит становив уже 130 мільйонів доларів, і, за оцінками, за підсумками року ця цифра буде ще вищою.

Українці активно працюють у сферах із кадровим дефіцитом — зокрема в медицині та освіті. За словами дипломата, українські громадяни демонструють високий рівень трудової дисципліни та інтеграції, не розраховуючи виключно на допомогу приймаючої сторони.

податкиЧехіябіженцівійна в Україні

Останні матеріали

Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Політика
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Переклад iPress – 21 липня 2025, 14:24
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 липня 2025, 11:46
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Політика
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Переклад iPress – 21 липня 2025, 07:23
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється