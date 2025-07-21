Українці в Чехії сплачують більше податків, ніж отримують допомоги

На території Чехії з лютого 2022 року проживає близько 370 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового захисту.

Близько 70% українців працездатного віку, які перебувають у Чеській Республіці під тимчасовим захистом, офіційно працевлаштовані.

З них майже 280 тисяч — особи віком від 18 до 65 років.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

На території Чехії з лютого 2022 року проживає близько 370 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового захисту, 70% мають офіційне місце роботи, що, як зазначив посол, є одним із найвищих показників серед країн Центральної Європи.

Зварич підкреслив, що високий рівень зайнятості українських громадян сприяє наповненню бюджету Чехії за рахунок податкових і страхових надходжень. У 2023 році українці сплатили податків на суму, яка на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат, отриманих від держави. У першому кварталі 2025 року цей профіцит становив уже 130 мільйонів доларів, і, за оцінками, за підсумками року ця цифра буде ще вищою.

Українці активно працюють у сферах із кадровим дефіцитом — зокрема в медицині та освіті. За словами дипломата, українські громадяни демонструють високий рівень трудової дисципліни та інтеграції, не розраховуючи виключно на допомогу приймаючої сторони.