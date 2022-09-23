Українці в Польщі можуть обміняти українське посвідчення водія за день

Головний сервісний центр МВС передав спеціальні принтери для друку на бланках посвідчення водія та комплекти цих бланків ДП "Документ"

У Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Ця процедура може займати день.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"На 22 вересня можемо говорити про успішне підключення системи, яка дозволяє надавати повноцінно послугу обміну посвідчення водія. Уже маємо перших задоволених клієнтів, які скористались нагодою. Важливо, що готове посвідчення водія можна забирати у день звернення", — повідомив начальник Головного сервісного центру МВС.

Раніше Головний сервісний центр МВС передав спеціальні принтери для друку на бланках посвідчення водія та комплекти цих бланків ДП "Документ". Потім налагодили обмін інформацією між нашими підрозділами та можемо оперативно розглядати заявки із Варшави у Києві.

"Польща — це перша країна, де є представництво міграційної служби через ДП „Документ“. Там ми працювали спочатку на 8 мобільних бусах, а тепер ми вже працюємо в стаціонарному центрі, де можемо з комфортом обслуговувати наших громадян", — зазначила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Послуги обміну національного посвідчення водія надаються у таких випадках:

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);

після закінчення строку дії.

"Мова йде поки що лише про обмін, а про відновлення — наразі ні. Тобто, обмін відбувається у тих випадках, коли людина має наявний документ і може фізично надати його адміністратору ДП „Документ“ у Варшаві. При втраті посвідчення чи при його крадіжці, поки все ж варто завітати до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України. Але це питання вже теж вирішується. Триває адаптація нормативних документів, які дозволять в майбутньому відновлювати посвідчення водія ДП „Документ“ за кордоном, зокрема", — наголосив Микола Рудик.

Записатись у Варшаві на послугу обміну посвідчення водія, виданого в Україні, можливо онлайн — через електронну чергу. Також обслуговування проводиться і в порядку "живої" черги.

"Попит шалений. До Варшави їдуть громадяни України з усього Євросоюзу, не тільки з території Польщі. На сьогодні ми ще розгортаємо наші потужності на території Вроцлава, Гданська та Кракова, а далі, за погодженням з Міністерством закордонних справ, ми розширимо наші представництва на території Туреччини і, сподіваємося, що Німеччини, Чехії та Словаччини. Такими є наші амбітні плани, тому що ми розуміємо, що всі громадяни України, які тимчасово знаходяться на території країн Євросоюзу, повинні мати дійсні документи та мати увесь спектр захищеності від української держави", — поділилась планами Наталія Науменко.

Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки: