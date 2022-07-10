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Українці в Польщі зможуть отримати польську пенсію

Існує три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій
Українці в Польщі зможуть отримати польську пенсію Фото: з вільних джерел
Українці зі стажем роботи у Польщі зможуть претендувати на пенсію у цій країні, але для цього потрібно відповідати одній із вимог.
 
Про це повідомляє видання EWW.
 
Існує три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій.
 
До першої групи належать люди, що народилися до 1949 року. Якщо ви належите до цієї категорії, то можете претендувати на мінімальну пенсію у Польщі. Жінкам потрібно мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років. Наприклад, ви пропрацювали у Польщі лише рік чи два, а в Україні – 30-40 років. Цього буде достатньо, щоб стаж зарахувався і ви змогли претендувати на пенсію в Польщі.
 
До другої групи входять люди, що народилися в період із 1949-го по 1969 рік. Якщо ви належите до цієї категорії, то ваша пенсія залежатиме від того, скільки податків ви та ваш роботодавець відрахували до ZUS та Пенсійного фонду в Польщі.
 
Розмір пенсії може бути будь-який, навіть один злотий на місяць. Є випадки, коли люди отримують менше від одного злотого на місяць. Все це залежить від суми сплачених податків та від того, як довго ви працювали в Польщі до досягнення пенсійного віку (60-65 років).
 
До третьої групи входять люди, що народилися після 1969 року. Ці люди перебувають приблизно в такій ситуації, як і люди з попередньої групи. Їхня пенсія залежатиме від рівня податків, який вони заплатили, працюючи все своє життя.
 
Однак у третьої групи ситуація все ж таки краща, ніж у другої. У другій категорії роботодавець сплачував податки або до ZUS, або до Пенсійного Фонду, а в третій – в обидві організації.
 
Як раніше повідомлялось, з 1 жовтня 2022 року в Україні були проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зросли для людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.
 
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07 10 2022 10:53
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