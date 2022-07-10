CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІснує три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсійПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці в Польщі зможуть отримати польську пенсію
Фото: з вільних джерел
Українці зі стажем роботи у Польщі зможуть претендувати на пенсію у цій країні, але для цього потрібно відповідати одній із вимог.
Про це повідомляє видання EWW.
Існує три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій.
До першої групи належать люди, що народилися до 1949 року. Якщо ви належите до цієї категорії, то можете претендувати на мінімальну пенсію у Польщі. Жінкам потрібно мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років. Наприклад, ви пропрацювали у Польщі лише рік чи два, а в Україні – 30-40 років. Цього буде достатньо, щоб стаж зарахувався і ви змогли претендувати на пенсію в Польщі.
До другої групи входять люди, що народилися в період із 1949-го по 1969 рік. Якщо ви належите до цієї категорії, то ваша пенсія залежатиме від того, скільки податків ви та ваш роботодавець відрахували до ZUS та Пенсійного фонду в Польщі.
Розмір пенсії може бути будь-який, навіть один злотий на місяць. Є випадки, коли люди отримують менше від одного злотого на місяць. Все це залежить від суми сплачених податків та від того, як довго ви працювали в Польщі до досягнення пенсійного віку (60-65 років).
До третьої групи входять люди, що народилися після 1969 року. Ці люди перебувають приблизно в такій ситуації, як і люди з попередньої групи. Їхня пенсія залежатиме від рівня податків, який вони заплатили, працюючи все своє життя.
Однак у третьої групи ситуація все ж таки краща, ніж у другої. У другій категорії роботодавець сплачував податки або до ZUS, або до Пенсійного Фонду, а в третій – в обидві організації.
Як раніше повідомлялось, з 1 жовтня 2022 року в Україні були проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зросли для людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 10 2022 10:53 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
- Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер
СТАТТІ