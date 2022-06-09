Українці в Польші скоро не зможуть обміняти гривні на злоті

Цей тиждень останній, коли можна буде обміняти готівкові гривні на злоті

У Національному банку Польщі попередили, що цей тиждень стане останнім, коли можна буде обміняти готівкові гривні на злоті.

"Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що завершується обмін української гривні (UAH) на польський злотий, доступний для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща. Останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski стане тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Програма, започаткована в результаті співпраці Національного банку Польщі з Національним банком України та за оперативного залучення відділень PKO Bank Polski, досягла поставлених перед нею цілей, забезпечивши біженцям з України доступ до власних коштів.

Наразі в 100 відділеннях банку здійснено понад 97 тис. валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

Раніше повідомлялося, що українці у Латвії з 5 вересня 2022 року зможуть обміняти гривню на євро у банках.