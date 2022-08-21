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Українці вчаться пілотувати штурмовики А-10 у США – Time

П'ять українських пілотів проходять навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності
Українці вчаться пілотувати штурмовики А-10 у США – Time
У Сполучених Штатах проходить навчання група українських пілотів на штурмовиках А-10.
 
Про це йдеться в матеріалі  журналу TIME.
 
Повідомляється, що журналістам дозволили відвідати секретний навчальний центр пілотів за умови надіти на очі пов'язку.
 
Вже на місці репортер побачив плакати з А-10 і написом: "Зберігайте спокій і знищуйте радянські танки".
 
У кімнаті п'ять українських пілотів проходили навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності.
 
А-10 використовувався в Іраку та Афганістані для підтримки військ в бою. Пілоти ВПС повільно керували штурмовиком над місцевістю, а потім відкривали вогонь по винищувачах повстанців.
 
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21 08 2022 10:41
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