ПОЛІТИКА НОВИНИП'ять українських пілотів проходять навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальностіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці вчаться пілотувати штурмовики А-10 у США – Time
У Сполучених Штатах проходить навчання група українських пілотів на штурмовиках А-10.
Про це йдеться в матеріалі журналу TIME.
Повідомляється, що журналістам дозволили відвідати секретний навчальний центр пілотів за умови надіти на очі пов'язку.
Вже на місці репортер побачив плакати з А-10 і написом: "Зберігайте спокій і знищуйте радянські танки".
У кімнаті п'ять українських пілотів проходили навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності.
А-10 використовувався в Іраку та Афганістані для підтримки військ в бою. Пілоти ВПС повільно керували штурмовиком над місцевістю, а потім відкривали вогонь по винищувачах повстанців.
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21 08 2022 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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