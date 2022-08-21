Українці вчаться пілотувати штурмовики А-10 у США – Time

П'ять українських пілотів проходять навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності

У Сполучених Штатах проходить навчання група українських пілотів на штурмовиках А-10.

Про це йдеться в матеріалі журналу TIME.

Повідомляється, що журналістам дозволили відвідати секретний навчальний центр пілотів за умови надіти на очі пов'язку.

Вже на місці репортер побачив плакати з А-10 і написом: "Зберігайте спокій і знищуйте радянські танки".

У кімнаті п'ять українських пілотів проходили навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності.

А-10 використовувався в Іраку та Афганістані для підтримки військ в бою. Пілоти ВПС повільно керували штурмовиком над місцевістю, а потім відкривали вогонь по винищувачах повстанців.