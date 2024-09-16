Українці вдосконалили танки Abrams для захисту від дронів – The Hill
Українцям довелося вдосконалити передані США танки M1 Abrams, оскільки ті виявилися вразливими для атак російських безпілотників та іншої вибухівки.
Про це повідомило The Hill з посиланням на українських чиновників.
За їхніми словами, модернізація виявилася винятково ефективною в плані захисту не тільки танків Abrams, а й американських БМП моделі Bradley.
І здійснювалася така модернізація за допомогою відносно простого методу — сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.
Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Сил оборони розповіли журналістам The Hill про те, що «захисні екрани для бойових машин, як-от Abrams і Bradley, необхідні для збереження не тільки дорогого устаткування, а й життів солдатів на полі бою».
"Хоча Abrams вважається одним із найкращих танків, він не є невразливим для таких загроз, як протитанкові ракети та безпілотники", — заявили українські офіцери.
Як заявив журналістам головний операційний директор групи компаній Метінвест Олександр Мироненко, вищевказана модернізація здійснюється в рамках ініціативи Сталевий фронт.
"Зазвичай дрони [намагаються — ред.] зупинити машину, зупинити бронетранспортер, тож вони намагаються влучити у двигун [або — ред.] башту танка, щоб заблокувати його. І коли танк блокується або зупиняється на полі бою, він стає легкою здобиччю для артилерії або іншого типу дронів. Ось чому цей захист необхідний, щоб не дозволити дрону завдати такої шкоди", — сказав він.
За словами Мироненка, захисні екрани можуть витримати один ворожий удар — потім їх доводиться замінювати — але вони дуже ефективні для захисту танків Abrams, бо поглинають удар і підвищують живучість бойової техніки приблизно на 35%.