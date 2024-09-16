Українці вдосконалили танки Abrams для захисту від дронів – The Hill

Хоча Abrams вважається одним із найкращих танків, він не є невразливим для таких загроз, як протитанкові ракети та безпілотники.

Українцям довелося вдосконалити передані США танки M1 Abrams, оскільки ті виявилися вразливими для атак російських безпілотників та іншої вибухівки.

Про це повідомило The Hill з посиланням на українських чиновників.

За їхніми словами, модернізація виявилася винятково ефективною в плані захисту не тільки танків Abrams, а й американських БМП моделі Bradley.

І здійснювалася така модернізація за допомогою відносно простого методу — сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Сил оборони розповіли журналістам The Hill про те, що «захисні екрани для бойових машин, як-от Abrams і Bradley, необхідні для збереження не тільки дорогого устаткування, а й життів солдатів на полі бою».

"Хоча Abrams вважається одним із найкращих танків, він не є невразливим для таких загроз, як протитанкові ракети та безпілотники", — заявили українські офіцери.

Як заявив журналістам головний операційний директор групи компаній Метінвест Олександр Мироненко, вищевказана модернізація здійснюється в рамках ініціативи Сталевий фронт.

"Зазвичай дрони [намагаються — ред.] зупинити машину, зупинити бронетранспортер, тож вони намагаються влучити у двигун [або — ред.] башту танка, щоб заблокувати його. І коли танк блокується або зупиняється на полі бою, він стає легкою здобиччю для артилерії або іншого типу дронів. Ось чому цей захист необхідний, щоб не дозволити дрону завдати такої шкоди", — сказав він.

За словами Мироненка, захисні екрани можуть витримати один ворожий удар — потім їх доводиться замінювати — але вони дуже ефективні для захисту танків Abrams, бо поглинають удар і підвищують живучість бойової техніки приблизно на 35%.