Українці ведуть одночасно дві війни – посол Японії

Уряд та українське суспільство відбивають повномасштабну російську агресію, а також водночас вдало борються із внутрішніми проблемами.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі вважає, що українцям вдається вести дві війни одночасно.



Про це посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я високо оцінюю український уряд та українське суспільство загалом за рішучість у всіх питаннях, пов'язаних із реформами, включаючи антикорупційні кампанії, судові реформи, покращення управління, особливо для державних підприємств, та багато інших питань", - підкреслив Кунінорі.



Посол зазначив, що японців глибоко вражає той факт, що українське керівництво за підтримки громадянського суспільства продовжує працювати над відповідними реформами навіть попри війну. Зазвичай в таких умовах руки уряду та суспільства сильно зв'язані безпосереднім завданням - перемогою.

Попри те, наскільки великими чи малими є усі зміни - вони суттєві і допомагають переконати японських платників податків й надалі надавати підтримку Україні, додав Кунінорі.

"Подивіться, українці ведуть дві війни одночасно, воюють проти росії і борються з усіма внутрішніми проблемами. Отже, Україна заслуговує на подальшу підтримку з нашого боку", - підсумував посол Японії.